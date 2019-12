NUOTO Federica Pellegrini: obiettivo la quinta Olimpiade

A margine della premiazione dei Collari d'Oro a Roma, Federica Pellegrini parla degli obiettivi della prossima stagione, con in cima ai desideri il pass per Tokyo 2020 e incorona Alberto Tomba come uno dei più grandi campioni di tutti i tempi.

Nel video l'intervista a Federica Pellegrini



I più letti della settimana: