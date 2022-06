Federico Giardi porta a casa una bella vittoria

Il mirino l'ha puntato sui Giochi di Piccoli Stati di Malta e intanto, come si dice per i giovani, fa esperienza al Mediterraneo. E nemmeno il girone proibitivo ha spaventato Federico Giardi che ha fatto un torneo di grande personalità. Opposto all'ingiocabile italiano Nyagol Stoyanov e all'altrettanto ingiocabile francese Bastien Rembert, Federico ha vinto l'unico match alla portata. Il kovosoro Karabaxhak battuto per 4 set a 1 fornisce a Claudio Stefanelli tutti i motivi di soddisfazione possibile.

Nel video le interviste al CT del Tennis Tavolo Claudio Stefanelli e a Federico Giardi