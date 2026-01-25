TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:02 Consiglio di gennaio verso la conclusione: occhi puntati sulla ratifica del Decreto-Legge Palestina 16:25 Progetto Wanted, 83 latitanti arrestati: quasi 500 anni di carcere complessivi 14:29 Pediatria notturna a San Marino, petizione su Change.org: quasi 600 firme in due giorni 13:49 Nasce l’Associazione San Marino–Israele: costituzione fissata nel Giorno della Memoria
  1. Home
  2. News sport
  3. Altri Sport

Feller profeta in Patria nello Speciale di Kitzbuhel

di Roberto Chiesa
25 gen 2026
Feller profeta in Patria nello Speciale di Kitzbuhel

Manuel Feller esalta il pubblico e vince sulle nevi di casa lo slalom speciale di Kitzbuhel. Quarto dopo la prima manche, il 33enne tirolese ha trovato nella seconda frazione linee perfette, tanto da scalzare dal gradino più alto del podio l’elvetico Loic Meillard: 1’40″60 il tempo dell’austriaco che precede lo svizzero di 0″35. Terzo il tedesco Linus Strasser. Poca Italia con il solo Tommaso Sala qualificato alla seconda manche e ventunesimo al traguardo. Vinzatzer e Barbera sono usciti, fuori dai 30 invece Saccardi, Canins e Kastlunger.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Altri Sport