Feller profeta in Patria nello Speciale di Kitzbuhel.

Manuel Feller esalta il pubblico e vince sulle nevi di casa lo slalom speciale di Kitzbuhel. Quarto dopo la prima manche, il 33enne tirolese ha trovato nella seconda frazione linee perfette, tanto da scalzare dal gradino più alto del podio l’elvetico Loic Meillard: 1’40″60 il tempo dell’austriaco che precede lo svizzero di 0″35. Terzo il tedesco Linus Strasser. Poca Italia con il solo Tommaso Sala qualificato alla seconda manche e ventunesimo al traguardo. Vinzatzer e Barbera sono usciti, fuori dai 30 invece Saccardi, Canins e Kastlunger.

