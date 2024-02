MARATONA Fenomeno Crippa: a Siviglia fa record italiano e qualificazione olimpica

Deresa Geleta dopo 2 ore, 3 minuti e 27 secondi dal via taglia vincitore il traguardo della Maratona di Siviglia. L'etiope precede il francese Amdouni e l'altro etiope Ayale. Ma è soprattutto la maratona di Yeman Crippa che 27 anni dopo Londra 1997 cancella Stefano Baldini e fa segnare il nuovo record italiano: quarto con una gara tutta in rimonta e sorpasso all'altro azzurro, quell'Eyob Faniel che a sua volta era sceso sotto il precedente record. Il volo di Crippa vale 2 ore 6 minuti e 6 secondi. Tempo strepitoso se si pensa che il detentore del primato italiano di 3000, 5000 e 10000 era alla secondo maratona della sua carriera dopo quella dell'esordio a Milano un anno fa. Con il quarto posto e il record arriva per Crippa anche la qualificazione Olimpica. Sarà il primo azzurro del terzetto della maratona, prima di una squadra ancora tutta da formare e con tanti pretendenti di buon livello. Da Aouani e Faniel e Neka Crippa (fratello di Yeman), Meucci, Chiappinelli. Tutti pronti a giocarsi la proprie carte.

