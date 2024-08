PARIGI 2024 Fenomeno Duplantis: a Parigi oro e 8° record del mondo personale L'astista svedese salta 6,25 metri e rinnova per l'ennesima volta un primato che gli appartiene, in misure diverse, dal 2020.

Un oro olimpico con record del mondo è forse l'apoteosi nella carriera di un atleta, nel caso di Armand Duplantis invece sa quasi di ordinaria amministrazione. A Parigi, il 25enne astista svedese bissa il successo di Tokyo saltando 6,25 metri, ritoccando il primato mondiale da lui stesso detenuto per il 5° anno in fila. Un lasso di tempo nel quale ha di fatto gareggiato coi suoi limiti, cannibalizzando la disciplina e riscrivendone la storia più e più volte.

Tra Golden Gala di Roma del '20 e gli attuali Giochi di Parigi, Duplantis ha fissato il record mondiale 8 volte, cominciando con un 6,15 e salendo pian piano di altri 10 centimetri. In media ha alzato l'asticella del salto con l'asta 1,6 volte l'anno, mancando il rinnovo del primato solo nel '21. Nel '24 ci era già riuscito in aprile, nella tappa di Diamond League di Xiamen, in Cina.

8 primati mondiali e ori a profusione tra Olimpiadi (2), Mondiali (4, equamente divisi tra outdoor e indoor) ed Europei (di nuovo 4, 3 all'esterno e 1 all'interno): la carriera di Duplantis è una continua ascesa e sfida non solo ai limiti personali, ma alle capacità umane di salire con l'asta fino al superamento dell'ostacolo. L'ultimo – e unico - a batterlo in un grande evento è stato lo statunitense Sam Kendriks che ai Mondiali di Doha del '19 lo costrinse all'argento saltando come lui, ma in meno tentativi. E in attesa di capire se e quando arriverà qualcuno in grado di batterlo nuovamente, ci si gode le gesta di uno dei più grandi atleti dell'era contemporanea.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: