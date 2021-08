Ferri e Milic si impongono sul Titano

Conclusa l'ottava edizione del San Marino Junior Open con le finali maschili e femminili che si sono disputate in contemporanea. Nel tabellone maschile ha trionfato il numero uno del seeding, l'italiano Lorenzo Ferri che ha battuto il numero 2 belga Jack Loge con il punteggio di 6-3, 6-4. Tra le ragazze la slovena Ela Nala Milic ha la meglio sulla piemontese Emma Rizzato per 6-2, 6-3. Seconda sconfitta in finale per Rizzato, che nel doppio con Emma Belluomi è stata battuta dalla sammarinese Giulia Dal Pozzo e l'abruzzese Erika Di Muzio 6-4,6 6-4. Mentre si aggiudicano il doppio maschile gli svizzeri Adrien Berrut e Florent Limani con il punteggio di 6-4, 6-0 contro Niccolò Festini Mina e l'indiano Manas Dhamne. Lo spettacolo del grande tennis a San Marino continua con il ritorno degli Internazionali dal 9 al 15 agosto, un torneo che in Repubblica mancava dal 2014.