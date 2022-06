GIRO DEL DELFINATO Ferron sorprende tutti, oggi c'è il Galibier

A Gap il colpo da finisseur lo trova Valentin Ferron che grazie ad uno scatto all'ultimo chilometro ha sorpreso i compagni di fuga. E li ha puniti. Su tutti un generosissimo Andrea Bagioli che si è lanciato all'inseguimento con l'idea di ricucire. Si è speso ed è finito quarto dietro anche a Roland e Barguil. Il gruppo, regolato da Juan Sebastian Molano, si presenta sul traguardo 32 secondi dopo. Molano è stato successivamente squalificato per aver colpito durante una discussione in corsa il casco del francese Hugo Page. Dunque ancora una volta è andata a buon fine la fuga in questo Delfinato per temerari. Mentre oggi il gruppo transita sul Galibier, salita mitica che ha fatto la storia del Tour. Gli attaccanti di ieri hanno preso un margine di 4 minuti prima del solito tentativo di rientro del gruppo. E del contropiede vincente di Valentin Ferron. Le grandi montagne di oggi sono il test per la condizione del favoritissimo Primoz Roglic. L'Italia tifa Cattaneo e Caruso. La maglia di leader di Wout Van Aert è ad altissimo rischio.

