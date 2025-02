Fidanza e Guazzini portano altri 2 argenti europei

Sono decisamente gli Europei di Martina Fidanza: dopo il doppio oro nello Scratch e nell'Inseguimento femminile a Squadre, la bergamasca sale ancora sul podio per colorarlo d'azzurro. D'argento nella fattispecie col secondo posto nel chilometro da fermo. 1'05''696 per completare i 4 giri di pista dietro alla sola, stratosferica Hetty Van de Wouw. L'olandese non si accontenta di vincere il meritatissimo oro, ma fermando il cronometro sull'1'04''497 stabilisce anche il nuovo record del mondo di specialità.

Terzo posto per la tedesca Clara Schneider a completare il podio di questa disciplina molto spettacolare, entrata da appena un anno nel programma degli Europei e già molto ben frequentata. Il sabato italiano è diventato subito dopo una monografica sulle donne d'argento. Perché appunto a stretto giro è arrivato anche il secondo posto nell'Inseguimento Individuale. Merito di Vittoria Guazzini che contende fino alla fine l'oro alla scatenata Anna Morris.

La britannica vince la medaglia d'oro e polverizza il record del mondo che ora detiene in 4'25''874. Per l'azzurra dunque si tratta di un ottimo piazzamento a confermare tutta la forma fisica della quale era accreditata alla vigilia. La bronze medal race va alla tedesca Heike Kroger, che dunque sale sul gradino più basso del podio. Si chiude con il settimo posto di Elia Viviani nell'Omnium la penultima giornata a Zolder. Viviani non va oltre le sue aspettative e lontano dal podio che ha visto il tedesco Tim Torn Teutenberg conquistare l'oro davanti al danese Niklas Larsen e all'olandese Philip Heijnen.