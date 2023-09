VUELTA DI SPAGNA Filippo Ganna trionfa nella cronometro di Valladolid Primo successo alla Vuelta per il corridore di Verbania. Due anni fa l'ultimo italiano sul podio alla corsa spagnola

Filippo Ganna trionfa nella cronometro di Valladolid.

Partita questo pomeriggio la seconda settimana alla Vuelta di Spagna con la cronometro individuale di Valladolid di 25,8 chilometri. Partenza al Puente Mayor, unica difficoltà una collinetta di 600 metri situata ad una decina di chilometri dal via. Ed è una cronometro straordinaria per l'Italia con il trionfo di Filippo Ganna che chiude in 27 minuti e 39 secondi davanti ai due favoritissimi Renco Evenepoel e Primoz Roglic. Per Ganna, dopo i successi al Giro, arriva anche quello alla Vuelta, ora gli manca solo un affermazione al Tour De France per entrare nel novero ristretto dei vincitori di tappa in tutti e tre i grandi giri. Cambia lievemente la classifica generale: Evenepoel sale al terzo posto a 1’09” da Kuss, con Roglic alle sue spalle a 1’36” dal compagno di squadra. Vingegaard rimane settimo a 2’22” ma viene passato da Joao Almeida, Ayuso ottavo a 2’25” avanti a Mas e Vlasov. Miglior azzurro Mattia Cattaneo, ventiseiesimo a 21’04”

