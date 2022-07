Finale amara per Matteo Berrettini che perde sulla terra rossa svizzera contro il norvegese Casper Ruud

Il numero 7 al mondo Casper Ruud in 2 ore e 33 minuti di gioco bissa il successo dello scorso anno allo Swiss Open di Gstaad, firmando così il nono titolo in carriera. Niente da fare per l'azzurro Matteo Berrettini che reduce dalle vittorie a Stoccarda e al Queen's, ma anche dall’assenza a Wimbledon causa Covid, deve arrendersi alla battuta ma soprattutto alla combo servizio-dritto che regala la vittoria al norvegese. Nel primo set c'è grande equilibrio fino al 5° gioco, dove però il romano riesce nel sorpasso portandosi a casa il set in 47 minuti di gioco. Nel 2° parziale Berrettini ha subito la possibilità di allungare quando nel 3° game ottiene ma non trasforma una doppia palla break. Si arriva al il tie-break, dove l'azzurro si presenta con solo due punti concessi al servizio a Ruud ma qualche sbavatura di troppo in battuta premia comunque il norvegese che chiude sul 7-4. Il terzo set è a senso unico con lo stradominio di Ruud che si aggiudica il match con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-2. Niente ottavo trionfo in carriera per Berrettini che interrompe a 12 la sua striscia di vittorie consecutive. La marcia del tennista romano doveva riprendere oggi a Kitzbuhel ma l'azzurro ha dato forfait per problemi fisici.