Finali amare a Cincinnati: Sinner ko, si ritira per malessere. Paolini battuta da Swiatek

La notte magica del tennis italiano s'infrange su un malessere e su una campionessa. Jannik Sinner e Jasmine Paolini cadono entrambi nella finale di singolare del Cincinnati Open, rispettivamente contro Carlos Alacaraz e Iga Swiatek, anche se in modi molto differenti.

Il primo a scendere in campo è l'altoatesino, per il quarto atto annuale della sfida infinita con lo spagnolo. Un atto che, però, si chiude in soli 23 minuti: a fermare Sinner non è il talento di Alcaraz, ma la precaria condizione fisica dell'italiano. Che non stia bene si capisce sin dal primo game, in cui subisce un break senza marcare punti. Poi un tentativo di recupero non finalizzato nel secondo game, un doppio fallo, un errore in dritto, una volée appoggiata in rete e i movimenti macchinosi ne certificano le difficoltà. Il medical timeout chiamato sul 5-0 in favore di Alcaraz chiude l'incontro. "Mi sento troppo male", dice Sinner, che poi si scusa con pubblico e avversario, ammettendo di avere problemi fisici già dal giorno prima – un virus, forse, ma di sicuro un malanno acuito dall'eccessivo caldo –. E mentre Alcaraz si dice dispiaciuto per aver vinto così, nel mettere in bacheca il terzo Masters 1000 dell'anno, Sinner lo vede avvicinarsi pericolosamente in classifica Atp: in caso di vittoria dello Us Open o di conseguimento dello stesso risultato dell'altoatesino, lo spagnolo tornerebbe numero 1.

Chi ha lottato fino all'ultimo è stata Jasmine Paolini, alla terza finale in carriera in un Wta 1000, ma ha dovuto cedere di fronte alla classe e alla potenza di Swiatek. Pur non giocando sulla superficie a lei più congeniale, l'italiana scappa sul 3-0 nel primo set, sfruttando una lunga serie di errori dell'avversaria. Da lì, però, cominciano la rimonta della polacca e un'infinita serie di break e controbreak. Il primo set va Swiatek con il punteggio di 7-5, mentre nel secondo l'equilibrio regna fino al 3-3. Su quel punteggio arriva la palla break decisiva, che Paolini, stavolta, non riesce a rimontare. Finisce 6-4, Swiatek vince l'undicesimo Wta 1000 della propria carriera e torna al secondo posto in classifica generale. La sconfitta, però, non cancella il bel torneo di Paolini, che anzi risale fino all'ottavo posto al mondo, arrivando allo Us Open con una testa di serie alta e la speranza di sfatare il tabù degli slam giocati sul cemento.







