SCI ALPINO Finali Cdm, doppietta Italia in discesa: Pirovano vince la coppa di specialità Dopo Paris, anche la trentina vince l'ultima prova dell'anno, ma prendendosi pure la classifica generale della velocità

Finali Cdm, doppietta Italia in discesa: Pirovano vince la coppa di specialità.

La Coppa del mondo di discesa libera femminile rimane in Italia. Dopo i quattro trionfi di Sofia Goggia (2018, 2021, 2022, 2023) e quello di Federica Brignone (2025), la regina della velocità è Laura Pirovano. La trentina completa un'ultima parte di stagione da 10 e lode vincendo anche sull'Olympiabakken, nelle finali di Cdm, e prendendosi la coppetta di specialità per distacco.

Dopo la doppietta in Val di Fassa, su una neve ghiacciata e a lei congeniale, all'azzurra sarebbe bastato un sesto posto per vincere la classifica di discesa, a prescindere dal risultato di Emma Aicher, la sua avversaria più diretta. Tuttavia, Pirovano è scesa senza fare calcoli, su una pista senza vere complessità, che permetteva di spingere, in cui l'unica sbavatura importante si è vista da parte di Sofia Goggia - che è arrivata solo nona, pur scendendo forte - e dove tutte le contendenti sono arrivate al traguardo.

A darle fiducia, forse, c'è stata anche la prova non perfetta di Aicher, scesa proprio di lei e, al momento della partenza di Pirovano, solo terza. Nella prima parte, l'azzurra ha tenuto distacchi minimi da Breezy Johnson, per poi cominciare a creare velocità, nonostante una neve primaverile che non era la più adatta a lei. Dal terzo intermedio in poi, si sono accese solo luci verdi e questo è bastato a Pirovano per mettersi tutte dietro. Seconda è Johnson, terza è Kira Weidl-Winkelmann. Solo quinta Aicher.

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