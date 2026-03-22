SCI ALPINO Finali Cdm, Goggia vince gara e coppa di superG È la prima volta per l'azzurra, dopo quattro trionfi in discesa. Il successo arriva con la vittoria nell'ultima gara dell'anno, in Norvegia

Finali Cdm, Goggia vince gara e coppa di superG.

Una stagione con così tante tensioni e poche vittorie Sofia Goggia non la viveva da anni, forse anche avvertendo la pressione delle Olimpiadi casalinghe, ma, alla fine, l'annata è salva, nella maniera forse più inaspettata. La bergamasca straccia tutte nell'ultimo supergigante dell'anno, quello delle finali di Coppa del mondo, e vince la prima Coppa di specialità del superG.

Si tratta di una quinta volta per Goggia, che tuttavia si era portata a casa, finora, solo coppe in discesa libera, ben quattro. Dopo le brutte prove in Val di Fiemme e una discesa libera norvegese penalizzata da un errore nella parte alta, l'italiana si è rifatta con un superG da urlo, che non ha lasciato alcuno spazio di rimonta alla rivale diretta, Alice Robinson, lontanissima dalla vetta. Dietro di lei, sul podio, ci sono Corinne Suter e Kira Weidle-Winkelmann.

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