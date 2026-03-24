SCI ALPINO Finali Cdm, la prima del Brasile: Pinheiro Braathen campione di gigante Seconda coppetta per il campione olimpico, ma nel 2023 (slalom speciale) gareggiava ancora per la Norvegia

Finali Cdm, la prima del Brasile: Pinheiro Braathen campione di gigante.

Il Brasile con le mani sulla Coppa del mondo non è una visione inusuale, specialmente se si parla di calcio o magari anche di pallavolo, ma un brasiliano con le mani su una di sci alpino è una visione inedita. Lucas Pinheiro Braathen raddoppia l'oro ottenuto alle Olimpiadi e vince la Cdm di specialità nello slalom gigante. Vero, il suo paese di nascita è la Norvegia, che è anche quello in cui è cresciuto e che ha rappresentato a inizio carriera prima di passare al Brasile per dissidi con la Federazione norvegese, ma ciò non toglie nulla né al suo trionfo, né tanto meno alla soddisfazione in casa brasiliana.

Anche perché Pinheiro Braathen sembra aver abbracciato in pieno non solo il cognome della madre, ma anche la sua nazionalità, spesso lasciandosi andare a celebrazioni che rivelano senza ombra di dubbio le sue radici sudamericane. Venendo alla pista, nelle finali di Cdm in corso proprio in Norvegia, il brasiliano ha capitalizzato come meglio non avrebbe potuto l'uscita di Marco Odermatt nella prima manche. Un errore che gli ha spalancato le porte anche sulla vittoria di gara, suo ottavo successo in Coppa del mondo.

Per Pinheiro Braathen è la seconda coppa di specialità, dopo quella di slalom speciale ottenuta nel 2023, quando ancora gareggiava per la Norvegia. Non solo, il brasiliano chiuderà la classifica generale al secondo posto, suo miglior piazzamento di sempre, proprio dietro a Odermatt.

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