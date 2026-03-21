Finali Cdm, Paris vince la discesa libera e stacca Gustav Thoeni

L'Olympiabakken è ancora di Dominik Paris. Sulla pista norvegese, nelle finali di Coppa del mondo, l'azzurro centra il 25° successo della propria carriera, vincendo l'ultima discesa libera della stagione. Una prova pulita, rapida, con un curvoni disegnati come lui sa fare e velocità di punta altissime, nel rispetto delle caratteristiche che l'hanno portato tra i più grandi di sempre della disciplina. Nemmeno il campione olimpico Franjo Von Allmen è riuscito a stargli dietro, chiudendo con 19 centesimi di ritardo. Ancora più lontano è il terzo, l'austriaco Vincent Kriechmayr, distante 60 centesimi.

Con questo successo - il 20° in discesa libera - Paris stacca Gustav Thoeni (24 vittorie in carriera), diventando il secondo italiano più vincente di sempre in Cdm. Non solo, l'azzurro stacca Peter Muller nella graduatoria dei discesisti più vincenti, dietro solo a Franz Klammer, che conta 25 trionfi. Infine, sale nuovamente sul podio di specialità, terzo nella classifica del 2025/26, con la coppa di discesa che era già stata assegnata a Marco Odermatt, per la terza volta consecutiva.







