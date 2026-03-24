Finali Cdm, Shifrrin spaziale: 9^ coppa di slalom. Nona Anna Trocker

Mikaela Shiffrin ha preso in maniera fin troppo letterale la parola "dominio" nella propria stagione di slalom speciale. Nelle finali di Coppa del mondo in corso in Norvegia, la statunitense ha vinto il nono slalom dell'anno sui dieci disputati, con l'unica sbavatura, se così si può definire, di un secondo posto. Numeri fuori da questo mondo, che finora non si erano visti neanche da lei, capace di vincere al massimo 8 gare - anche lì con un secondo posto - nel 2019.

Neanche a dirlo, la statunitense si porta a casa la coppa di specialità, la nona della propria carriera in questa disciplina di cui lei è regina indiscussa, grazie a 73 vittorie in carriera. Per altro, le manca un solo podio per raggiungere quota 100 in slalom speciale, altro traguardo che probabilmente raggiungerà all'inizio della prossima stagione.

È un successo importante anche in chiave Coppa del mondo generale, perché le consente di arrivare con 86 punti di vantaggio su Emma Aicher all'ultima gara della stagione, lo slalom gigante di domani. La tedesca, terza oggi, ha limitato i danni, ma in gigante le servirebbero un'impresa e un colpo di fortuna: per mettere le mani sulla coppa, dovrebbe vincere e sperare in un'uscita di gara della Shiffrin. Difficile, difficilissimo, ma comunque non impossibile.

Non troppo distante dalla lotta al vertice, c'è però da sottolineare la prestazione di un'atleta che ai più potrebbe passare inosservata, ma in realtà vale oro. L'italiana Anna Trocker, alla sesta volta tra i pali stretti, ha ottenuto i primi punti della carriera in Coppa del mondo. Diciotto anni da compiere, l'azzurra ha di recente compiuto un'impresa che era riuscita solo ad alcune grandissime prima di lei: diventare campionessa del mondo juniores di slalom e di gigante contemporaneamente. In Norvegia, Trocker è arrivata nona, chiudendo col miglior tempo della seconda manche e mancando la top 5 di un nulla, a causa di un rimbalzo nelle ultime porte che l'ha portata all'errore e a perdere un po' di velocità. A questo punto, però, non ci si può più nascondere: le aspettative nei suoi confronti sono altissime, per una Nazione che da tempo cerca una specialista delle discipline tecniche di alto livello, dopo aver dominato per anni la velocità.







