TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:34 Beccari: "In 24-48 ore tutti i sammarinesi che hanno espresso la volontà di rientrare saranno a casa" 12:00 La Polizia (scandinava) del Dialogo 10:37 Centri estivi 2026 a San Marino, iscrizioni dal 26 marzo: costi, date e plessi attivati 08:46 Giornata europea dei Giusti dell’Umanità: il messaggio della Reggenza 08:38 Rimini, 47enne arrestato per resistenza denuncia gli agenti della Polizia Locale: indaga la Procura 06:00 Gioco d’azzardo, nel Riminese 807 milioni nel 2024 e perdite per 116 milioni
  1. Home
  2. News sport
  3. Altri Sport

Finalmente Pirovano: primo successo, battuta Aicher di 1 centesimo

L'azzurra vince la discesa libera in Val di Fassa. Per lei è anche il primo podio. Lontana Goggia: è 17^

6 mar 2026
Foto: FIS Alpine World Cup Tour
Foto: FIS Alpine World Cup Tour

Nella terzultima discesa libera dell'anno arriva la prima gioia in coppa del mondo per Laura Pirovano. In Val di Fassa, di fronte al pubblico di casa, l'azzurra batte per un solo centesimo Emma Aicher, al terzo podio di fila, e tiene dietro anche Breezy Johnson. Un divario minimo, ma sufficiente a trionfare, proprio quel risicato margine che altre volte le aveva negato la soddisfazione del podio.

Male, dietro di lei, Sofia Goggia, solo 17^ e ormai, di fatto, fuori dalla lotta per la Coppa di specialità. Una lotta in cui ora rientra pienamente Pirovano, adesso al terzo posto. Guida la classifica Lindsey Vonn con 400 punti, ma la statunitense si fermerà qui, avendo già finito la stagione e la carriera, segue Aicher con 386, terza è Pirovano con 336.

Domani si torna in pista, sempre in Val di Fassa, per la seconda discesa libera, domenica toccherà al supergigante, in cui Goggia dovrà difendere il pettorale rosso. L'ultima discesa sarà il 21 marzo a Lillehammer, nelle finali di Coppa del mondo.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Altri Sport