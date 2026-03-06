Finalmente Pirovano: primo successo, battuta Aicher di 1 centesimo

Nella terzultima discesa libera dell'anno arriva la prima gioia in coppa del mondo per Laura Pirovano. In Val di Fassa, di fronte al pubblico di casa, l'azzurra batte per un solo centesimo Emma Aicher, al terzo podio di fila, e tiene dietro anche Breezy Johnson. Un divario minimo, ma sufficiente a trionfare, proprio quel risicato margine che altre volte le aveva negato la soddisfazione del podio.

Male, dietro di lei, Sofia Goggia, solo 17^ e ormai, di fatto, fuori dalla lotta per la Coppa di specialità. Una lotta in cui ora rientra pienamente Pirovano, adesso al terzo posto. Guida la classifica Lindsey Vonn con 400 punti, ma la statunitense si fermerà qui, avendo già finito la stagione e la carriera, segue Aicher con 386, terza è Pirovano con 336.

Domani si torna in pista, sempre in Val di Fassa, per la seconda discesa libera, domenica toccherà al supergigante, in cui Goggia dovrà difendere il pettorale rosso. L'ultima discesa sarà il 21 marzo a Lillehammer, nelle finali di Coppa del mondo.







