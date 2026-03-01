Finalmente Sofia Goggia: suo il 2° superG a Soldeu

Al terzo tentativo in terra andorrana, arriva la prima gioia stagionale per Sofia Goggia. Dopo il terzo posto al venerdì e il sesto di sabato, la bergamasca chiude il weekend di Soldeu vincendo il secondo dei superG in programma. Nonostante alcune imprecisioni nella parte alta, Goggia ha poi finalmente ritrovato la propria sciata, prendendo velocità nella seconda metà di gara e recuperando oltre 4 decimi alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie, poi battuta di 31 centesimi. Tra di loro s'inserisce Emma Aicher, ancora sul podio, dopo la straripante vittoria del sabato.

Un modo perfetto per rendere il favore - con gli interessi - ad Alice Robinson nella classifica di specialità: se ieri la neozelandese era finita seconda, con Goggia sesta, oggi ha chiuso al settimo posto, terminando il fine settimana più lontana da lei in graduatoria di quanto non lo fosse all'arrivo in Andorra. Sono ora 84 i punti che la separano dall'italiana, ancora pettorale rosso del superG, e solo 32 quelli di vantaggio su Aicher, con due prove rimaste.

In top 10 anche altre due italiane, Laura Pirovano, quinta a 77 centesimi, e Federica Brignone, ottava a 99, frenata da alcuni timori nell'affrontare i salti che presenta all'inizio una pista come Soldeu, ma alla pari di Goggia nel secondo tratto.







