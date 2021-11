TENNIS Finals, Djokovic distrugge Norrie 6-2 6-1 e aspetta Zverev

Finals, Djokovic distrugge Norrie 6-2 6-1 e aspetta Zverev.

Djokovic si allena, demolisce Cameron Norrie seconda riserva delle Finals e si prepara alla semifinale di questa sera quando se la vedrà con il tedesco Zverev. Già qualificato, il serbo ha passeggiato contro il britannico subentrato a Tsitsipas a torneo in corso e già eliminato dalla sconfitta contro Ruud. Nole ha giocato sul velluto approfittando del risultato acquisito per variare molto il suo tennis e presentarsi spesso a rete. Nonostante il pubblico avesse voglia di tennis e sostenesse la causa di un Norris preso da subito a pallate e precipitato in men che non si dice sotto 5-1. Con la prima in campo il serbo è ingiocabile e il primo set non arriva a durare mezz'ora: Djokovic lo porta a casa 6-2 in 28 minuti. Anche il secondo comincia con le stesse premesse e non ci intravvede proprio come Norrie possa trovare un appiglio per far girare la serata. Altro 4-1 pesante supportato da 2 break e anche gli irriducibili si arrendono. Il pubblico aspetta la fine per applaudire il numero 1 che stasera se la vede con Zverev in quella definita la finale anticipata. Nel pomeriggio l'altra semifinale quella tra Medvedev e Ruud per eleggere il primo finalista di queste Finals. Il norvegese è la vera sorpresa di questa edizione del master, la vittoria al tie break su Rublev lo ha lanciato tra i magnifici 4.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: