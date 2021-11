Finals, Medvedev è il primo finalista

Per rispettare un pronostico bello chiuso, Daniil Medvedev ci mette meno del dovuto. Il vincitore dell'edizione 2020, reduce dal tiratissimo successo su Jannik Sinner che lo ha costretto al tie break del terzo set, ha archiviato agevolmente la pratica e attende in finale chi uscirà dall'incerto match serale tra Djokovic e Zverev. Medvedev non perde una partita al master dal 2019. Un’ora e venti minuti per avere ragione di Casper Ruud il quale con questa sconfitta si gioca il sorpasso in classifica a Matteo Berrettini. Il romano, quindi, chiuderà l'anno da numero 7 del mondo. Poco da dire su una semifinale a senso unico, la settima solo in questa stagione per il classe '96 figlio d'arte. Un 6-4 6-2 figlio di una solidità e continuità mai in discussione. Primo set che parte con un break del numero due al mondo nel terzo game sufficiente a garantirgli il 6-4. Secondo parziale ancora più veloce. Ruud, probabilmente stanco dalla lunga battaglia di ieri pomeriggio contro Rublev si arrende 6-2.