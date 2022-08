TENNIS Finisce un'epoca, Serena lascia a fine stagione La Williams ha annunciato il ritiro

Finisce un'epoca, Serena lascia a fine stagione.

Serena Williams ha annunciato il suo ritiro. "Arriva - ha scritto in un post su Instagram - un momento nella vita in cui dobbiamo decidere di muoverci in una direzione diversa". Quaranta anni e 23 titoli dello Slam conquistati, la Williams fa parte a pieno titolo della storia di questo sport che lascerà a fine stagione. "E' iniziato il conto alla rovescia - ha proseguito la campionessa -. Devo concentrarmi sull'essere una mamma e scoprire finalmente un'altra Serena. Mi godrò queste prossime settimane".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: