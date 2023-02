SCHERMA Fioretto, Grand Prix Torino: due argenti e due bronzi per l'Italia

E' mancata solo la vittoria all'Italia del fioretto. Nel Grand Prix di Torino “Trofeo Inalpi” gli azzurri regalano grandi prestazioni e grandi emozioni ma non riescono a portare a casa una medaglia d'oro. Ci è andato molto vicino Filippo Macchi: il giovanissimo pisano, classe 2001, è stato protagonista di una cavalcata quasi trionfale che l'ha portato ad eliminare in semifinale, tra gli altri, il bronzo olimpico Choupenitch. Il sogno si è interrotto bruscamente in finale contro lo statunitense Meinhardt. Dopo una gran partenza – con Macchi addirittura sul 7-0 – lo schermidore americano ha rimontato per poi giocarsi tutto all'ultima stoccata. Meinhardt ha trovato il 15-14 che gli ha consegnato il successo. L'atleta delle Fiamme Oro si è quindi dovuto accontentare dell'argento mentre sul podio, con la medaglia di bronzo, è salito anche Daniele Garozzo eliminato proprio da Meinhardt in semifinale con un altro 15-14.

Destino simile anche per il fioretto femminile con Erica Cipressa che prima ha superato al penultimo atto l'altra azzurra Camilla Mancini – terzo posto per lei – poi ha ceduto nella finalissima alla francese Thibus (n.3 del ranking mondiale) che si è imposta con il punteggio di 15-9 in un incontro mai in discussione. Altro argento e altro bronzo: la delegazione italiana, guidata dal CT Stefano Cerioni, chiude con quattro podi di grandissimo valore ed ora guarda con fiducia alla prossima tappa di Coppa del Mondo in programma a Il Cairo.

