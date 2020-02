Fitta nevicata, salta la combinata di Hinterstoder

La combinata maschile di Hinterstoder, in Austria, è stata cancellata. La decisione della giuria è arrivata a causa della neve della notte che ha reso possibile preparare al meglio la pista. Domani, sempre sulla pista austriaca è in programma un superG mentre domenica si disputerà il gigante. Attualmente in testa alla classifica di Coppa del mondo c’è il norvegese Kilde con 1022 punti, seguito dall’altro norvegese Kristoffersen con 948 punti e dal francese Pinturault a 898 punti.