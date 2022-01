SCI COPPA DEL MONDO Flachau troppi casi covid. Night Race a Schaladming L'11 gennaio si resta in Austria per la Coppa del Mondo di Sci femminile ma non si gareggerà a Flachau a causa dei troppi casi covid. Slalom femminile in notturna spostato a Schladming,

Flachau troppi casi covid. Night Race a Schaladming.

Ancora cancellazioni causa Covid questa volta tocca alla Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Arriva l'ufficialità della cancellazione della prova di slalom in notturna femminile a Flachau (Austria) prevista l'11 gennaio. La motivazione è dovuta ai troppi casi Covid nella zona. La Federazione Austriaca ha deciso di recuperare la gara allo stesso giorno e alla stessa ora, spostandola a Schladming. Le due manche quindi sono in programma alle ore 18:00 e 20:45, sempre nella giornata di martedì 11 gennaio. Nove anni dopo quindi le donne tornano a gareggiare a Schladming: l'ultima volta fu durante i Mondiali del 2013, mentre in Coppa del Mondo l'ultima apparizione risale alle Finali del marzo 2012.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: