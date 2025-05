TENNIS Flavio Cobolli re di Amburgo: è suo l'ATP 500, battuto Rublev in finale

Flavio Cobolli ha vinto l'Atp 500 di Amburgo, il primo 500 della sua carriera. Superato in finale Andrey Rublev con il punteggio di 6-2 6-4 in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Una partita di altissimo livello da parte di Cobolli, a coronamento di una grande settimana da parte del tennista azzurro. Grazie a questa vittoria, Flavio tornerà in top 30 raggiungendo la posizione n.26, suo best ranking. E' il quarto campione italiano di sempre ad Amburgo dopo Bertolucci, Fognini e Musetti.

Doppietta italiana in Germania perché Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono imposti nel torneo di doppio maschile: battuti in finale Molteni/Romboli, 6-4 6-0. Terzo titolo stagionale dopo quelli di Adelaide e Rotterdam.

