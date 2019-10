Fognini al secondo turno del torneo di Basilea

Facile vittoria del beniamino di casa Roger Federer che ha battuto in 2 set, 6/2 6/1, il tedesco Gojowczyk. Successo anche per il connazionale Laaksonen che ha superato il francese Paire per 6/3 7/5. Vittoria al primo turno anche per Fabio Fognini che ha eliminato l'australiano Popyrin con il punteggio di 6/2 6/4