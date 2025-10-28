Fonseca trionfa a Basilea, Bencic a Tokyo

Ci sarà un motivo se lo chiamano il predestinato. Joao Fonseca continua a stupire, conquistando l'ATP 500 di Basilea. E' il primo titolo ad un livello così alto per il 19enne brasiliano che – sempre nel 2025 – aveva vinto sulla terra battuta a Buenos Aires. In finale Fonseca ha sconfitto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina con un perentorio 6-3 6-4: un trionfo che lo proietta direttamente in top 30, per la precisione alla posizione numero 28 del ranking mondiale. Con questo successo, Joao diventa il primo tennista brasiliano a raggiungere una finale – e a vincerla – in un torneo superiore al 250 dai tempi di Gustavo Kuerten nel 2001, e il secondo più giovane di sempre a trionfare in quel di Basilea. Nonostante un Davidovich nella miglior stagione della sua carriera, Fonseca si è mostrato semplicemente ingiocabile: un tennis completo e spettacolare dove non è mancato nulla, dal servizio alle volée passando per dritti incrociati e rovesci lungolinea. Per l'appunto, un predestinato.

Dalla Svizzera al Giappone, ma sempre di una svizzera si parla. E' Belinda Bencic che trionfa al WTA 500 di Tokyo mettendo in bacheca il decimo trofeo della carriera. Anche per Bencic è il secondo titolo dell'anno, dopo quello di Abu Dhabi. Un 2025 che ha segnato il ritorno della numero 11 al mondo ad altissimi livelli, dopo la gravidanza e la conseguente pausa. In finale non c'è stata storia con Bencic che si è imposta con un netto 6-2 6-3 su Linda Noskova, n.17 del ranking femminile. Tokyo si conferma nel suo destino, dopo il clamoroso oro olimpico vinto nel 2021 proprio nella capitale giapponese. Nemmeno le due maratone contro Muchova e Kenin tra quarti e semifinale hanno fermato Bencic, semplicemente perfetta all'ultimo atto. Ed ora la svizzera torna a bussare alla porta della top 10...







