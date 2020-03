CORONAVIRUS Football Americano, Dallas Cowboys a sostegno della comunità

Football Americano, Dallas Cowboys a sostegno della comunità.

La pandemia di Coronavirus sta attanagliando anche gli Stati Uniti ed in particolare la città di Dallas. Per questo la squadra di football americano dei Dallas Cowboys – capitanata da DeMarcus Lawrence e Jaylon Smith - ha deciso di dare il proprio contributo organizzando un “food truck” per distribuire cibo al personale medico e ai soccorritori.



