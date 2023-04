Non ci sarà l'atteso derby tra Sinner e Musetti nei quarti di finale dell'Atp di Barcellona. L'altoatesino, che ha chiuso sofferente l'incontro vittorioso di ieri con Nishioka, non è riuscito a recuperare dall'influenza e si è ritirato prima di entrare in campo, lasciando a Musetti il pass per la semifinale.