RUNNER Forrest Gump italiano corre 100 maratone in 100 giorni contro il bullismo Il 24enne Marco Matteazzi percorrerà 100 maratone in 100 giorni per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla piaga bullismo

Nato a Vicenza 24 anni fa Marco Matteazzi è stato vittima di bullismo e proprio per questo ha deciso di sensibilizzare l'opinione pubblica usufruendo semplicemente dei social e di un paio di scarpe da tennis. 100 maratone in 100 giorni con tappa a San Marino, dove ha completato i 42 km 195 girando intorno al Parco Ausa di Dogana. In totale saranno 4200 chilometri qualcosa di pazzesco, un' impresa sportiva unica. Matteazzi vuole essere da esempio e da stimolo per tanti ragazzi che, vittime di soprusi e stereotipi, credono di non potercela fare ad uscire da una spirale di violenza dalla quale invece ci si può sottrarre. Era partito da una mezza maratona al giorno, ma ora ha deciso di alzare l'asticella: 100 maratone in 100 giorni in 100 città diverse con l'unico obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di prevenire e contrastare il bullismo. Durante tutto il tempo della sfida, avrà luogo una raccolta fondi per sostenere le attività della Fondazione Libra Ets di Padova, impegnata a debellare i fenomeni di bullismo e violenza di genere, in tutte le declinazioni e forme, anche cyber, avvalendosi di professionisti in grado di dare aiuto, supporto e risposte. La sua avventura è diventata virale sui social dove ogni giorno al termine della maratona, spiega e racconta le sue sensazioni.

