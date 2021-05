Fortunato eroico vince sullo Zoncolan

Grandissima impresa di Lorenzo Fortunato sul Monte Zoncolan, una delle salite più temibili con pendenze anche del 19 per cento. Il bolognese della Eolo Cometa ha preceduto Tratnik e Covi. In quella che è stata una vera e propria tappa a eliminazione sono saltati via via tutti i big, mentre il vero padrone della corsa è Egan Bernal che nel finale si è scrollato di dosso anche gli ultimi irriducibili. Molto bene anche Damiano Caruso che mantiene la terza posizione in generale alle spalle del colombiano e Simon Yates.