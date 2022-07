ATP UMAGO Franco Agamenone stacca il pass per la semifinale Il derby Italiano dà ragione al numero 131 del ranking ATP

Franco Agamenone stacca il pass per la semifinale.

Un indomito Agamenone spazza via in due set 6-2, 6-1 il favorito, Marco Cecchinato, nei quarti di finale del torneo ATP di Umago. Dopo la vittoria di ieri su Musetti, il palermitano era partito sulle ali dell'entusiasmo con uno straordinario drop shot in apertura che si era trasformato in un game chiuso 40-0 al suo primo turno di servizio. Agamenone però non ci sta e lo ricambia con la stessa moneta aggiudicandosi il secondo gioco. Nel quarto game Cecchinato si ritaglia due palle break, ma l’italo-argentino le annulla e nel gioco successivo è lui a strappare il servizio all’avversario. Cecchinato prova a reagire, ma è costretto a subire il secondo break di svantaggio. Agamenone tiene bene i suoi turni di battuta e chiude il primo set con un ace sul punteggio di 6-2. Nel secondo parziale l’italo-argentino conquista immediatamente due palle break, ma questa volta Cecchinato è bravo a recuperare. Agamenone continua a spingere in risposta e, all’ennesima occasione, ruba il servizio all’ex numero 16 del mondo portandosi così nuovamente in una posizione di vantaggio. Marco fatica a trovare continuità e incrementa il numero di errori con il dritto, infilandosi in un tunnel di errori e prime di servizio sbagliate da cui non uscirà più. Ormai rassegnato, il palermitano consegna altre tre palle break a Franco Agamenone che si porta a casa il secondo set col punteggio di 6-1.

