MILANO CORTINA 2026 Frattura alla gamba per Linsdey Vonn, già operata: caduta choc a Cortina La statunitense, che qualche settimana fa aveva rimediato la rottura del legamento crociato a Crans-Montana, dopo soli 13 secondi dal via, è stata protagonista di un brutto incidente

Frattura alla gamba per Linsdey Vonn, già operata: caduta choc a Cortina.

Terribile caduta per la regina delle nevi, Lindsey Vonn, nel corso della discesa libera femminile in programma questa mattina a Cortina. La statunitense, che qualche settimana fa aveva rimediato la rottura del legamento crociato a Crans-Montana e già corre con una protesi parziale al ginocchio destro, ha fatto di tutto per essere presente alla sua ultima Olimpiade a 41 anni. Ma, dopo soli 13 secondi dal via, Vonn è stata protagonista di una brutta caduta ed è stata trasportata in elicottero agli ospedali di Cortina prima e Treviso poi. Come comunicato dalla direzione di quest'ultimo, la sciatrice americana è stata operata per la stabilizzazione di una frattura alla gamba sinistra.

Questo il bollettino medico emesso dall'ospedale Ca' Foncello di Treviso sulle condizioni di Vonn: "La sciatrice statunitense Lindsey Vonn, vittima di una brutta caduta questa mattina sulla pista Olympia delle Tofane, Cortina, durante la discesa libera femminile, è stata soccorsa dal personale del Medical Service regionale per i giochi olimpici e immediatamente trasferita in elicottero al Policlinico Codivilla gestito dall’Ulss 1 dove sono stati effettuati tutti gli accertamenti diagnostici e deciso il trasferimento all’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Qui l’atleta statunitense è stata ricoverata e presa in carico da un’équipe multidisciplinare. Nel pomeriggio è stata sottoposta a un intervento chirurgico ortopedico di stabilizzazione della frattura riportata alla gamba sinistra. Domani alle 12 prossimo bollettino per aggiornamento delle condizioni cliniche della paziente"

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: