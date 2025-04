Freccia del Brabante: Evenepoel rientra vincendo, dominio Longo Borghini al femminile

Elisa Longo Borghini si prende un'altra classica del Nord Europa. Dopo il successo nella Dwars door Vlaanderen, la campionessa italiana vince anche la Freccia del Brabante, arrivata alla decima edizione al femminile. Un trionfo che rappresenta non solo un bis stagionale in Belgio, ma anche nella stessa corsa, che Longo Borghini aveva già conquistato lo scorso anno. È stata una prova di forza quella sfoderata dall'azzurra, che ha mostrato di essersi ripresa alla grande dalla commozione cerebrale rimediata due settimane a causa di una caduta durante il Giro delle Fiandre: il successo a Overjise è arrivato in solitaria, staccando il gruppo grazie a un attacco a 10 km dall'arrivo, mentre Marianne Vos ha vinto la volata per il secondo posto. Quarta è un'altra italiana, Eleonora Gasparrini. Un ottimo segnale in vista della settimana di classiche in arrivo, nonché la quarta vittoria dell'anno (includendo quella nella classifica generale del Giro degli Emirati Arabi Uniti).

Al maschile, rientro con successo per Remco Evenepoel, tornato alle corse proprio in patria dopo l'infortunio in allenamento che l'aveva tenuto lontano dall'asfalto nei primi tre mesi e mezzo dell'anno. Il belga ha vinto in volata, battendo il connazionale Wout Van Aert, dopo una fuga a due durata 50 km. Sorpresa da parte di entrambi una volta arrivati al traguardo: "Avevo capito di stare bene, ma non avrei mai detto di arrivare a giocarmela con Van Aert", mentre il rivale ha ammesso di "essere stato ucciso da Remco col suo ritmo nell’ultima ora di corsa. Nell’ultimo giro ho fatto fatica anche a rimanergli a ruota, quindi è stato lui che ha meritato la vittoria". La prossima sfida sarà domenica, in Olanda, nell'Amstel Gold Race, un'altra superclassica del nord.