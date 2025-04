Freccia Vallone: Pogacar trionfa

Altra straordinaria prova di forza per Tadej Pogacar che si prende la Freccia Vallone per la seconda volta in carriera. Partito a 500 metri dal traguardo sul Muro di Huy, il corridore sloveno ha fatto il vuoto senza mai alzarsi sui pedali. Sul podio Vaquelin e Pidcock, Remco Evenepoel – atteso nel testa a testa con Pogacar – chiude soltanto al nono posto. Sesta vittoria stagionale per il campione del mondo in carica, la terza nelle gare di un giorno dopo le Strade Bianche e il Giro delle Fiandre.