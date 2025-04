Freccia - Vallone, strapotere di Pogacar. Longo Borghini terza al femminile

Il miglior modo per presentarsi alla Liegi - Bastogne - Liegi, ultima classica monumento prima dei grandi giri. Dopo il Giro delle Fiandre, Tadej Pogacar vince anche la Freccia - Vallone, con una dimostrazione di strapotere nel finale. Sotto alla pioggia che spazza il Belgio, causando anche la caduta di Mattias Skjelmose, lo sloveno e il gruppo dei favoriti riagganciano i fuggitivi a 7 km dal traguardo, trainati proprio da Team Emirates.

Dopo un tratto di studio, Pocagar rompe gli indugi sul Mur d'Huy, la breve ma intensissima scalata che porta al traguardo, rifilando 10" al resto del gruppo nel giro di poche centinaia di metri. Un'azione maestosa, che lo conduce all'arrivo in solitaria, battendo il francese Kevin Vauquelin e il britannico Tom Pidcock, mentre Remco Evenepoel è solo nono. Per Pogacar è il secondo successo alla Freccia - Vallone, nonché sesto di stagione, e il modo perfetto per avvicinarsi a domenica, quando tenterà di pareggiare i conti con Mathieu Van Der Poel in quanto a classiche monumento vinte in stagione.

Chi è molto a proprio agio con le corse del nord in quest'inizio d'annata è Elisa Longo Borghini, che, dopo aver vinto Doors Van Vlaanderen e Freccia del Brabante, torna sul podio con un bel terzo posto. A vincere è l'olandese Puck Pieterse, che ha retto meglio di tutte l'impatto con l'ultimo passaggio sul Mur d'Huy. Pieterse è partita all'attacco negli ultimi metri del muro: Demi Vollering e Longo Borghini hanno provato a rimanerle a ruota, ma nessuna delle due ci è riuscita. Per la quasi 23enne è la terza vittoria in carriera su strada e prima affermazione in una classica, per Longo Borghini sono altri segnali importanti in vista della Liegi, che domenica proverà a conquistare, dopo due secondi posti di fila.