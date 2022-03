Fritz e la Swiatek conquistano Indian Wells

Un americano a Indian Wells, 21 anni dopo l'ultima volta di Andre Agassi. A vincere è Taylor Fritz che infligge a Rafa Nadal la prima sconfitta stagionale. Un Nadal, va precisato, molto limitato da un infortunio ai pettorali. Ma il maiorchino ha sportivamente lottato su ogni palla nonostante durante medical time out avesse anche valutato il ritiro. Vince l'eterna promessa Taylor Fritz, lo fa a poco più di un'ora da casa sua. 6-3 7-6 a Nadal che non era il solito Nadal, ma di perdere comunque non ne voleva sapere. A 24 anni il tennista di San Diego conquista così il suo secondo titolo Atp, dopo quello di Eastbourne nel 2019. Nadal veviva da 20 vittorie consecutive e puntava al suo quarto titolo di Indian Wells (dopo il 2007, il 2009 e il 2013).Lo spagnolo risale comunque al terzo posto del ranking Atp. Tra le donne invece vince Iga Swiatek, ventenne di Varsavia che in finale ha superato 6-4 6-1 la greca Maria Sakkari. Dopo aver incamerato un primo set lottato, la Swiatek ha dilagato nel secondo demolendo la resistenza sempre più flebile della sua avversaria. La polacca si piazza al numero 2 del mondo con ancora tutta una carriera davanti ha già conquistato uno Slam, e 3 WTA 1000.