LUTTO Galeazzi, il cordoglio della Federtennis sammarinese

Galeazzi, il cordoglio della Federtennis sammarinese.

La Federazione Sammarinese Tennis apprende con profondo dolore la notizia della scomparsa di Giampiero Galeazzi. Con la sua inconfondibile voce riusciva a trasmettere ad ogni telecronaca uno smisurato amore per lo sport, che aveva vissuto anche in prima persona da atleta. Ci mancherà per questo e, soprattutto, per l’amicizia che lo legava a San Marino e alla nostra Federazione. Nelle vesti di commentatore Rai ha contribuito a scrivere alcune delle più belle pagine della storia degli Internazionali di Tennis di San Marino, rendendolo un evento conosciuto ed apprezzato nel mondo. Gliene saremo per sempre grati e preserveremo il suo ricordo. Alla famiglia giungano le condoglianze da parte di tutto il movimento tennistico sammarinese.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: