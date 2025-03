CICLISMO Ganna, il cuore non basta: la Milano-Sanremo è di Van Der Poel Il campione del mondo del 2023 completa la doppietta olandese dopo il successo di Wiebes nella Sanremo Women. Battuti in volata il l'italiano e Pogacar

Ganna, il cuore non basta: la Milano-Sanremo è di Van Der Poel.

Non è bastato tenere la ruota dei fenomeni in salita, non è bastato un recupero furibondo sull'ultima discesa e non è bastata neanche la grande crescita avuta in volata: Filippo Ganna è ancora una volta secondo alla Milano-Sanremo. C'è stato poco da fare di fronte allo strapotere del fenomeno Mathieu Van Der Poel, che lo ha battuto grazie a uno sprint lanciato a ben 300 metri dal traguardo e dominato dalla prima all'ultima pedalata. A chiudere un podio composto da soli fenomeni è il campione del mondo Tadej Pogacar, il peggiore dei tre in volata, che non è riuscito a tenere la ruota degli altri due sul rettilineo di via Roma.

Dopo un inizio complicatissimo, con pioggia battente e temperature sugli 8 gradi a Milano, il cielo si è andato aprendo man mano che ci si spostava verso la Liguria. Qui, come spesso accade, a fare selezione è stato il Colle della Cipressa. Con una fuga composta di uomini all'attacco, tra cui cinque italiani, Pogacar ha provato lo strappo: gli hanno risposto Ganna, Van Der Poel e Romain Grégoire. Il primo a staccarsi è stato il francese, poi è toccato all'azzurro. L'olandese è andato un po' in sofferenza e gli è capitato anche sul successivo Colle del Poggio, ma ha tenuto la ruota dello sloveno, con cui è scappato, mentre Ganna, con un distacco cresciuto fino a 20 secondi, ha confezionato un recupero incredibile, scendendo a velocità folle dal Poggio e agganciando i fuggitivi a un chilometro dal traguardo. Dopo alcuni metri di stallo, Van Der Poel ha sfruttato un momento in cui l'italiano si era girato a guardare Pogacar e ha lanciato la stoccata a 300 metri dal traguardo. Un'azione dall'esito praticamente scontato. Per l'olandese è la seconda Milano-Sanremo, nonché settima affermazione nelle classiche monumento. Per Ganna e Pogacar è un altro appuntamento mancato con il successo in Liguria.

"Sono super felice di aver vinto. è un'edizione da ricordare - ha commentato alla fine Van Der Poel -. Non ricordo quando sia stato l'ultimo attacco sulla Cipressa capace di arrivare al traguardo, poi noi tre siamo stati insieme alla fine: la ricorderò a lungo. Mi sentivo bene, sentivo di avere ancora un bello sprint nelle gambe. Sapevo che loro avrebbero voluto fare una volata lunga perché io sono conosciuto per essere forte in quelle corte, quindi li ho sopresi, lanciando lo scatto ai 300 metri e vincendo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: