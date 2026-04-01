Ganna titanico, è sua l'Attraverso le Fiandre

La seconda classica nordica del pavè, antipasto di ciò che sarà nella domenica di Pasqua il Giro delle Fiandre, va a un italiano. Filippo Ganna, con una gara titanica, batte il belga Wout Van Aert, che nella Dwars Door Vlaanderen (in italiano "Attraverso le Fiandre") si deve accontentare dell'ennesimo secondo posto di una carriera tanto brillante, quanto sfortunata.

Sfortuna che però, lungo i 184,6 km da Roeselare a Waregem, c'era andata giù pesante anche con l'italiano. Prima una foratura, poi la rottura del manubrio hanno rischiato di tagliarlo fuori dalla corsa. Niente da fare, Ganna è stato più forte e, una volta rientrato in gruppo, ha attaccato a ripetizione.

Intanto, davanti Van Aert stava provando a rifarsi della delusione patita domenica nella In Flanders Fields, dove era stato a lungo in fuga con Mathieu Van der Poel, prima di essere ripreso nel finale. Il suo attacco è partito a 40 km dall'arrivo, ma neanche stavolta è bastato. Ganna, a traguardo in vista, scatta e riprende il belga proprio prima della linea finale, mentre il gruppo, dietro, sprintava per non perdere terreno, senza successo.







