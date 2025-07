Gara 1: sconfitta di misura per San Marino con la BBC Grosseto

Finisce con un ko, la prima partita di questo penultimo weekend di regular season col BBC Grosseto. Un punto immediato, per i maremmani, e poi tanti zeri sul tabellone per entrambe le squadre. È dunque 0-1, con lanciatore vincente Gomez, perdente Lage e salvezza per Laurencio.



Si decide tutto nei primi dieci minuti. Il BBC Grosseto comincia il primo attacco con due eliminazioni, poi ecco il singolo di Profar e soprattutto il doppio a sinistra di Martini, che scavalca di poco Pieternella e consente al compagno di squadra di correre a casa base per segnare il vantaggio. Pare l’inizio di una partita da fuochi d’artificio invece non si segnerà più, coi lanciatori ad avere la meglio.