BASEBALL Gara 2 tra San Marino e Reggio Emilia rinviata a domenica alle 14 In programma alle 20, è slittata di un giorno causa maltempo.

Gara 2 tra San Marino e Reggio Emilia, in programma stasera, è stata rinviata alle 14 di domenica a causa della pioggia odierna che ha reso impraticabile il diamante di Serravalle. In gara 1, giocata ieri in Emilia, San Marino si era imposto 2-0.

