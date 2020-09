BASEBALL Gara2, San Marino – Bologna 4-3

Nell'ultimo turno di regular season San Marino si regala una vittoria per 4-3 contro Bologna. Un successo in rimonta per i Titani che a metà quarto erano sotto 1-3. Un continuo botta e risposta che si è deciso solo all'8° inning grazie al fuoricampo di Giovanni Garbella che, su conto pieno, la spara fuori dalle recinzioni del diamante di Serravalle per il 4-3 finale.



