Gauff si aggiudica il WTA 1000 di Pechino, Muchova ko 6-1 6-3

Tutto facile troppo facile per Coco Gauff. La statunitense conquista il WTA 1000 di Pechino dominando la finale con Karolina Muchova, superata in un'ora e un quarto con un netto 6-1 6-3. È l'8° titolo WTA a finire nel palmares di Gauff che recupera due posizioni salendo al 4° posto del ranking: superate Paolini – che sempre a Pechino conquista il torneo di doppio, in coppia con Errani – e Rybakina, davanti ci sono solo Pegula, Sabalenka e la n°1 Swiatek.

L'ultimo atto in terra cinese prende subito una piega a stelle e strisce: Gauff gioca molto profondo e senza sbavature, con 4 ace, il 73% di prime in campo e una realizzazione del 94%, perdendo solo un punto sulla prima di servizio e infilando 10 vincenti. Immediato il 3-0, Muchova non riesce a replicare e il seconbo break, sul 5-1, chiude il set.

Nel secondo invece si parte col 2-0 per la ceca, ora sciolta e aggressiva e più volte salita per il gioco a rete. Ma è un'illusione: Gauff torna a caricare dal fondo con potenti colpi incrociati, sorpassa e, dopo aver salvato due palle da contro break che sarebbero valse a Muchova il 4 pari, prosegue senza intoppi verso la vittoria di partita e torneo.