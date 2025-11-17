TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:18 Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno 10:51 “Titano, il segreto della libertà”: la nuova miniserie di Roberto Giacobbo su San Marino Rtv 09:43 Riqualificazione per il mulino Reffi, il Congresso affida i primi incarichi tecnici 09:01 Vongole, produzione in picchiata: il 2025 l’anno peggiore degli ultimi 20 anni 07:10 Caso Pierina, attesa e tensione per le testimonianze chiave in Corte d’Assise
  1. Home
  2. News sport
  3. Altri Sport

Gemini Med vola ancora, Titan Services corsara: doppio sorriso per la pallavolo sammarinese

Quarta vittoria consecutiva in Serie B maschile, successo al tie-break per la Serie D femminile.

17 nov 2025
Angelica Cesarini
Angelica Cesarini

La Gemini Med centra la quarta vittoria consecutiva superando nettamente la Don Celso Volley Fermo, fanalino di coda, in un match dominato dall’inizio alla fine. I sammarinesi hanno imposto ritmo e ordine, mostrando un gioco solido in tutti i reparti. "Abbiamo battuto bene e seguito il piano partita", ha commentato l’allenatore Roberto Pascucci, soddisfatto dell’approccio dei suoi.

Il primo set è stato indirizzato da una serie di sei muri consecutivi che ha portato la Gemini sul 10-2, preludio al 25-12 finale. Nel secondo parziale Fermo parte forte (0-3), ma i Titani ribaltano subito e allungano sul 13-10 grazie alle giocate di Facchi, chiudendo poi 25-16. Nessuna storia nel terzo: fuga immediata (3-0) e chiusura ancora 25-12.

Sorrisi anche per la Titan Services nella Serie D femminile, vittoriosa al tie-break sul campo della Figurella Rimini (16-25, 27-25, 10-25, 25-20, 10-15). Per le sammarinesi è il secondo successo consecutivo, ottenuto nonostante l’assenza della palleggiatrice Tiezzi, sostituita con qualità da Cesarini. "Abbiamo giocato a fasi alterne, ma quando abbiamo sistemato la tecnica abbiamo dominato", ha spiegato coach Stefano Sarti




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Altri Sport