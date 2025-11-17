VOLLEY Gemini Med vola ancora, Titan Services corsara: doppio sorriso per la pallavolo sammarinese Quarta vittoria consecutiva in Serie B maschile, successo al tie-break per la Serie D femminile.

La Gemini Med centra la quarta vittoria consecutiva superando nettamente la Don Celso Volley Fermo, fanalino di coda, in un match dominato dall’inizio alla fine. I sammarinesi hanno imposto ritmo e ordine, mostrando un gioco solido in tutti i reparti. "Abbiamo battuto bene e seguito il piano partita", ha commentato l’allenatore Roberto Pascucci, soddisfatto dell’approccio dei suoi.

Il primo set è stato indirizzato da una serie di sei muri consecutivi che ha portato la Gemini sul 10-2, preludio al 25-12 finale. Nel secondo parziale Fermo parte forte (0-3), ma i Titani ribaltano subito e allungano sul 13-10 grazie alle giocate di Facchi, chiudendo poi 25-16. Nessuna storia nel terzo: fuga immediata (3-0) e chiusura ancora 25-12.

Sorrisi anche per la Titan Services nella Serie D femminile, vittoriosa al tie-break sul campo della Figurella Rimini (16-25, 27-25, 10-25, 25-20, 10-15). Per le sammarinesi è il secondo successo consecutivo, ottenuto nonostante l’assenza della palleggiatrice Tiezzi, sostituita con qualità da Cesarini. "Abbiamo giocato a fasi alterne, ma quando abbiamo sistemato la tecnica abbiamo dominato", ha spiegato coach Stefano Sarti.

