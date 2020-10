CICLISMO Geoghegan Hart ha vinto il Giro d'Italia A Filippo Ganna la Crono finale

Geoghegan Hart ha vinto il Giro d'Italia.

Il Giro più strano, autunnale, combattuto e blindato è Geoghegan Hart. Lo vince mentre l'Italia si consola col suo missile di nuova fabbricazione, quel Filippo Ganna che a cronometro non si batte, e firma il poker di vittorie. È questo il verdetto della corsa rosa: i 15,7 chilometri della Cernusco sul Naviglio-Milano hanno regalato al campione del mondo della crono il quarto successo di tappa e al britannico il trionfo inatteso nell'edizione 103 della corsa. Una crono ben diversa dalle passerella finali degli ultimi anni buone per il bagno di folla al vincitore designato. Oggi non c'erano nè vincitori designati, nè folla tenuta lontana dal cocktail mortale di virus, protocolli, decreti.



Sin dai primissimi chilometri di oggi però, Geoghegan Hart ha vinto il suo duello con Jai Hindley per il quale il sogno rosa è durato un solo giorno. Favorito alla vigilia nella lotta contro il tempo, Geoghegan Hart non ha tradito le attese e ha vinto il confronto diretto con l'australiano al quale era appaiato in classifica: 18'14" per Geoghegan Hart e 18'53" per Hindley. Per la vittoria di tappa invece trionfo di Filippo Ganna in 17'16" pedalando alla media straordinaria di 54,556 km/h. La Ineos Grenadiers chiude un Giro cominciato male con la caduta di Geraint Thomas e finito alla grande: sette vittorie di tappa e trionfo finale. In tema di giovani, ennesima bella corsa di Joao Almeida che ha recuperato una posizione in classifica generale attestandosi al quarto posto.



