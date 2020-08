CICLISMO Giacomo Nizzolo è il nuovo Campione Italiano

Vince allo sprint di mezza bicicletta ed è il nuovo campione italiano di ciclismo su strada. Giacomo Nizzolo indosserà nuovamente quella maglia tricolore che già aveva indossato nel 2016.

Volata durissima e da manuale quella del brianzolo che ha concluso i 253 km da Bassano del Grappa a Cittadella. Sul traguardo la progressione inesorabile ha permesso a Nizzolo di aver la meglio su Davide Ballerini e Sonny Colbrelli. Ma è stata tutta l'ultima parte di corsa a regalare dopo la grande astinenza ciclismo ad alto livello di spettacolarità.

Infinita la serie di attacchi, azioni e contrattacchi. Davide Ballerini ha provato a fare la differenza da uomo di classiche: l'azione del lecchese ha selezionato un gruppetto di una dozzina di corridori.

Nei 22 km che portavano al traguardo dopo l'ultimo passaggio sulla Rosina non ci sono stati attacchi significativi: negli ultimi tre chilometri ci hanno provato Ulissi, De Marchi e Nibali, ma nessuno di loro ha fatto davvero la differenza Il forte vento contrario è costato caro a Colbrelli prima e poi anche a Davide Ballerini, che negli ultimi trenta metri non è riuscito più a far avanzare la sua bicicletta ed è stato costretto ad arrendersi al perentorio recupero di Giacomo Nizzolo.



