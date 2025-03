Gigante: Brignone domina in Svezia, Goggia fuori dal podio

Federica Brignone non si ferma più. Nello slalom gigante di Are, l'azzurra vince per la nona volta in stagione in Coppa del mondo, la 36a in carriera, e allunga ancora in classifica generale. Una prova di forza pazzesca di Brignone, che si è messa davanti a tutte sin dall'inizio: scesa col pettorale numero 1, ha chiuso al primo posto la prima manche, poi ha dominato nella seconda, battendo la neozelandese Alice Robinson di 1"36, nonostante un errore nel finale. Con questo successo, l'italiana si porta a 20 punti dalla stessa neozelandese nella classifica di specialità di gigante, mentre sale a +322 su Lara Gut-Behrami, oggi solo nona, nella classifica generale.

Bronzo all'albanese Lara Colturi, al terzo podio in Coppa del mondo a soli 18 anni. Amarezza, tanta amarezza, per Sofia Goggia, che nella prima manche aveva chiuso al secondo posto, a soli 36 centesimi dalla connazionale, e nella seconda stava scendendo con una precisione senza precedenti, ma il podio è sfumato a causa di un dosso che l'ha portata fuori traiettoria a metà prova.